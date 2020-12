Über Andy Warhol scheint alles gesagt zu sein, doch kann Blake Gopnik in seiner Biografie neue Akzente setzen. Er versucht, mit der Homosexualität des Künstlers einen Aspekt auszuleuchten, der bisher eher unterbelichtet war. Der ebenso scheue wie schillernde Künstler wurde eher mit einem asexuellen Image in Verbindung gebracht, doch damit räumt Gopnik nun endgültig auf. Er zeigt die zentrale Bedeutung von Warhols Homosexualität für sein Leben und Werk. Dabei wartet er mit einer Fülle von neuen Quellen auf, die er aufgetan hat, begleitet von unzähligen Interviews mit Zeitzeugen.

Der Staat gegen die Homosexuellen

Gopnik beleuchtet zunächst das Umfeld, in dem Andy Warhol aufgewachsen ist. Er ist ein Kind armer, slowakischer Einwanderer in der Industriestadt Pittsburgh. Und da wird er schon früh mit dem ganzen Ausmaß der Schwulenverfolgung in den 1940er- und 1950er-Jahren konfrontiert. Gopnik zeigt anhand von erschütternden Dokumenten, wie gefährlich das Leben damals für homosexuelle Männer in den USA ist.

Andy Warhol (l.) fotografiert 1977 in seinem New Yorker Atelier den Sportler Tom Seaver Bildrechte: dpa

Damals fährt der US-Senat schwere Geschütze auf und verfasst beispielsweise einen Bericht, in dem es um die "Beschäftigung von Homosexuellen und anderer Perverser beim Staat" geht, der zu dem Schluss kommt, dass "schon ein einziger Homosexueller eine ganze Behörde verseuchen kann". Und so gilt diese sexuelle Orientierung als ein Verbrechen, das zum Beispiel in Pennsylvania mit bis zu zehn Jahren Zwangsarbeit bestraft werden kann. Ein schwuler Zeitzeuge bringt das auf den Punkt, als er sagt: "Wer erwischt wurde, hatte die Wahl zwischen Knast und Schocktherapien." So sieht die Welt des heranwachsenden Warhol aus.

Anderssein als Energiequelle

Andy Warhole im Alter von zwei Jahren gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Mutter auf einem Foto. Bildrechte: IMAGO Doch zugleich nutzt Warhol sein riskantes Anderssein als eine Quelle der Individualität und der Energie. Gopnik betont, dass diese gesellschaftlichen Außenseiterposition sich bei ihm niemals trennen lässt von seiner Position als kühner Avantgardist.



Glücklicherweise schafft es Warhol dann als armer, junger Mann, dass er Kunst studieren darf am Carnegie Institute of Technology in seiner Heimatstadt Pittsburgh. Dieses Kunststudium hat für ihn eine wirklich enorme Bedeutung, denn das Carnegie Institute of Technology ist damals erstaunlicherweise ein Hotspot der Avantgarde. Dort sieht er Performances von John Cage und Merce Cunningham, ein schwules Künstlerpaar, das Kunstgeschichte schreiben soll. Er arbeitet dort zusammen mit gleichgesinnten Studentinnen und Studenten. Und so ist es für ihn eine überaus produktive Zeit.

Werbegrafiker in New York

Doch danach geht Warhol in die Weltmetropole New York City – und hier beginnt für ihn das richtige Leben. Er muss dort jedoch einen langen Atem haben auf seinem Weg zum Kunststar. Zunächst beginnt er als Gebrauchsgrafiker und macht sich bald mit seiner eigenwilligen Schuhwerbung einen Namen. Schon damals zeigt sich so seine Faszination für die Konsumkultur und die Warenästhetik. Warhol ist als Werbegrafiker ungemein erfolgreich, bald schon kann er sich die erste Eigentumswohnung leisten. Doch genau so wichtig ist es für ihn, dass er in New York in die Kunstszene eintauchen kann. Die ist damals auch ein Freiraum für "queere" Künstlerinnen und Künstler.

Warhol hatte enormen Einfluss auf andere Künstler, hier das Werk "Andy in American flag" von Christopher Makos (1982) Bildrechte: dpa

Befreiung in Künstlerkommune

In New York lebt Warhol zunächst in einer Künstlerkommune. Dort kann er auch endlich seine Homosexualität ausleben. Gopnik taucht tief ein in diese Subkultur und ihren hedonistischen Lebensstil. Er widmet sich dem schwulen New York und seinen verschiedenen Szenen, von den Schaufensterdekorateuren und Frisören in Uptown bis zu den Künstlern und Beatniks im Greenwich Village.

Er beschreibt Warhol zum einen als einen scheuen Beobachter, denn er leidet unter fleckiger Haut und Haarausfall – weshalb er sich auch ein Toupet besorgt, das dann später zu seinem Markenzeichen werden soll. Zum anderen aber zeigt er auch, wie Warhol sich in den schwulen Underground stürzt und dort bald auch bekannt wird für seine oralen Fertigkeiten und die Kunst des Blowjobs – so detailliert wird das in dem Buch beschrieben.

Legendäre Campbell-Suppendosen

Zugleich ist diese Kommune auch sein künstlerisches Netzwerk und das ist ohne Frage ein Kristallisationspunkt der Avantgarde. Schon früh trifft er in der New Yorker Kunstszene auf die späteren Größen der Pop Art: auf Jasper Johns, Robert Rauschenberg oder Cy Twombly. Diese homosexuellen Künstler sind ungemein innovativ und befeuern regelrecht den Ehrgeiz von Warhol, selbst ein bedeutender Künstler werden zu wollen. 1961 ist es dann soweit, da kommt es zur Wandlung vom Werbegrafiker zum bildenden Künstler – und zwar mit seiner ersten Einzelausstellung, dort zeigt er seine berühmten Campbell-Suppendosen.

Seine Suppendosen sind bis heute Ikonen der Kunstgeschichte Bildrechte: dpa

Raum für Interpretationen gelassen

Gopnik beleuchtet in seiner Biografie aber auch andere, neue Akzente Warhols. So räumt er mit dem weit verbreiteten Bild auf, dass er ein eher anti-intellektueller Künstler sei, der sich nur für die Oberflächen von Konsum und Kultur interessiert. Dieses Image ist kein Wunder, denn Warhol selbst hat diese Maskerade als vermeintlich naives und oberflächliches Wesen tatkräftig kultiviert. In Wahrheit aber ist er ein versierter Kenner der Kunstgeschichte. Auch ist er ein Experte für die Avantgarde-Filmszene, das hat er dann für seine bahnbrechenden Experimentalfilme genutzt.

Pop-Ikone porträtiert Pop-Ikone: Andy Warhols Serie "Marilyn" Bildrechte: IMAGO

Über seine beeindruckende Bildung und über seine Kunst schweigt Warhol beharrlich. Das zahlt sich aus, denn so kann jeder und jede alles hineininterpretieren. So wird der Künstler zum einen der Vertreter der Gegenkultur und zum Repräsentanten des Mainstream. Er kann auch kulturelles Kapital anhäufen und ein Millionenvermögen machen. Das alles zeigt Gopnik anhand einer Fülle von Beispielen auf den rund 1.200 Seiten seines Monumentalwerks

Faszinierende Biografie

Es ist in der Tat ein faszinierendes Werk mit einer Fülle von interessantem Material, das Gopnik mit "Warhol - Ein Leben als Kunst" vorgelegt hat. Und es ist – ein weiterer Vorzug – flüssig geschrieben. Aber leider ist es viel zu lang geworden, für mich persönlich hätte er den Stoff deutlicher raffen müssen. Für besessene Warhol-Fans und für Pop-Art-Spezialistinnen ist diese detailversessene Biografie aber sicherlich eine unerschöpfliche Fundgrube.