Am Dienstag startet das Projekt "Wartburg-Experiment – Zwiesprache mit der Lutherbibel". Die Schriftstellerin Iris Wolff sowie die Schriftsteller Uwe Kolbe und Senthuran Varatharajah begeben sich dafür jeweils einen Monat in eine Schreibklausur auf der Wartburg bei Eisenach. Am Originalschauplatz, direkt neben Martin Luthers Schreibstube, werden sie sich mit dessen berühmter Übersetzung des Neuen Testaments und den darin enthaltenen Erzählungen und Themen beschäftigen.