Blick in die Lutherstube auf der Wartburg, wo er das Neue Testament ins Deutsche übertrug. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Auf der Wartburg bei Eisenach übersetzte der Reformator um den Jahreswechsel 1521/22 in wenigen Wochen das Neue Testament in ein lebendiges Deutsch und schuf damit einen wichtige Grundlage für eine einheitliche Sprache. Zum Jubiläum hatte Thüringen am Reformationstag 2021 in Eisenach ein Themenjahr unter dem Titel "Welt übersetzen" eröffnet. Kulturstaatssekretärin Tina Beer erklärte am Mittwoch, die Veranstaltungen sollten aufzeigen, wie wichtig eine verständliche Sprache für eine offene Gesellschaft sei.