Annaberg-Buchholz hat zwei Leseorte mit Geschichte

Weil die nächsten größeren Bibliotheken in Chemnitz und Leipzig etliche Kilometer entfernt sind, hält die Stadtbibliothek in Annaberg-Buchholz viele Sachbücher vor. Die Publikumsrenner sind allerdings historische Schmöker, Thriller und Bücher voller Herzschmerz, verrät Bibliothekschefin Sindy Hänel. Ihr hat der neue Roman von Isabel Allende gefallen. Ganz oben auf der Leseliste steht außerdem "Pfoten vom Tisch", das jüngste Buch von Hape Kerkeling. Ihre persönliche Empfehlung ist "Die Chroniken von Alice" von Christina Henry: "Das ist eine spannende Mischung. Sie greift klassische Märchen auf und macht daraus regelrechte Thriller."

Sindy Hänel empfiehlt "Die Chroniken von Alice" Bildrechte: Tino Dallmann

Die Buchhandlung in Annaberg-Buchholz hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter vergrößert. Anfangs waren es 75 Quadratmeter, jetzt sind es doppelt so viel. Und Jörg Knoblauch will weiter anbauen. Bald soll ein kleines Café mit Leseecke fertig sein. Der Anspruch bleibt aber der gleiche: Seit drei Jahrzehnten wollen die Knoblauchs ihren Kundinnen und Kunden eine möglichst große Auswahl bieten. Besonders gut laufen regionale Titel: Ein ganzes Regal ist gefüllt mit Kochbüchern, Krimis und Bildbänden aus dem Erzgebirge. Jörg Knoblauch empfiehlt besonders gern die Bücher von Kirsten Fuchs. Gerade ist ihr Roman "Mädchenmeuterei" erschienen. Das Buch ist die Fortsetzung zu "Mädchenmeute", der im Erzgebirge spielt.