Empfehlungen Feminismus unter'm Weihnachtsbaum: Sieben Geschenktipps

26. November 2023, 15:14 Uhr

Über Feminismus lässt sich hervorragend am Weihnachtstisch diskutieren, aber: dafür braucht es auch die nötige Grundlage. Egal ob Sie ein Geschenk zum Einstieg ins Thema suchen oder Literatur für Menschen, die sich schon tiefer mit feministischen Theorien auseinandergesetzt haben – mit diesen Sachbüchern etwa von Margarete Stokowski, Sibel Schick oder Natasha A. Kelly machen sie nichts verkehrt. Für alle Graphic Novel-Fans eignet sich Liv Strömquists "Der Ursprung der Welt" und auch durch Britney Spears Memoir "The Woman in Me" lässt sich anhand ihrer Lebensgeschichte viel über Sexismus, Ungleichheit und Machtverhältnisse lernen. Hier sind 7 Tipps für feministische Literatur zu Weihnachten.