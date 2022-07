Im Reisetagebuch lernen wir Ré Soupault in einer für sie ungewissen Zeit kennen. Sie muss sich neu sortieren. Mehrere Leben hat sie in dieser Phase bereits hinter sich: 1921 geht sie ans Bauhaus, ihre Familie ist darüber wenig glücklich. Es ist die große Gründungszeit der Kunstschule. Zu ihren Lehrern zählen Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer und der Bauhas-Gründer Walter Gropius selbst. Johannes Itten beeindruckt sie nachhaltig. Später spricht sie davon, wie er seine Schüler befreit habe: "Wir lernten nicht malen, sondern lernten neu sehen, neu denken, und zugleich lernten wir uns selber kennen."

Von 1921 bis 1925 studierte Ré Soupault am Bauhaus in Weimar. Bildrechte: Stiftung Bauhaus Dessau

Nach dem Krieg trennt sie sich von ihrem zweiten Mann Philippe Soupault, von dem sie aber doch nicht lassen kann. Sie versucht zunächst, in New York Fuß zu fassen, kehrt dann nach Europa zurück, lebt eine Weile in Basel. Die Reise mit ihrem geliebten und auch eigensinnigen Vélosolex hat nicht nur den Zweck, Verwandte und Freunde zu besuchen. Sondern vor allem will die nun als Übersetzerin und Feature-Autorin Fuß fassende Soupault Kontakte zu Verlagen und Rundfunkanstalten knüpfen.