Der bedeutende Dichter Wulf Kirsten ist tot. Wie der Thüringer Literaturrat unter Berufung auf die Familie des Autors mitteilte, ist Kirsten am 14. Dezember im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Lyriker wurde 1934 in Kipphausen bei Meißen geboren. Nach einem Studium in Leipzig verbrachte er den Großteil seines Lebens in Weimar und prägte die Literatur-Szene in Thüringen maßgeblich.