5. Jongliert mit Rhythmen

Wer den "Faust" aufschlägt, erkennt sofort, dass es sich um ein Versdrama handelt. Doch anders als Shakespeare oder in den Textbüchern italienischer Opern nutzt Goethe nicht einfach streng drei bis vier gattungstypische Versarten. Der Germanist Markus Ciupke hat in einer Analyse 37 verschiedene Versarten klassifiziert: Blankverse, Alexandriner, trochäische Tetrameter und so weiter.



Doch Goethe wollte nicht die die ganze Bandbreite der Dichtung in seinem Werk verarbeiten, vielmehr setzt er die verschiedenen Versarten sehr geschickt ein, um etwas Bestimmtes zu erzählen: In Griechenland wird in jambischen Trimetern gesprochen und im 16. Jahrhundert Knittelverse. Faust redet selbst in unterschiedlichen Versmaßen, weil er sich ständig neu erfindet. Währenddessen spricht Mephisto meist in Madrigalversen, passt sich aber auch den Versarten seiner Gesprächspartner an, um sich einzuschmeicheln oder zu verstellen.

Bildrechte: imago/United Archives

6. Schauspiel, Oper, Rock und Rap

1832 wurde der zweite Teil des Dramas fertiggestellt und veröffentlicht. Allerdings wurde es zunächst nur gelesen. Das Stück galt als unaufführbar – zu viel Personal, zu große Visionen von Goethe. Gut 20 Jahre lang wurde es nur gelesen, bevor Goethes Vertrauter Johann Peter Eckermann Teile des Werkes 1852 für die Bühne einrichtete. Und wie hat sich Goethe seinen "Faust II" auf der Bühne vorgestellt? Große Teile der Dichtung erinnern an ein Libretto, also ein Operntextbuch, analysiert der Goethe-Forscher Albrecht Schöne. Das Drama sollte wohl mit viel Musik begleitet werden.

Sicher auch eine Inspiration: Charles Gounod und Hector Berlioz schrieben jeweils eine Faust-Oper, die sich vor allem um die Gretchen-Tragödie drehte. In Deutschland erfreut sich auch eine sogenannte Rockoper großer Beliebtheit. Die italienische Power-Metal-Band Stranger Vision beleuchtet in ihrem Konzept-Album "Faust Act I: Prelude to Darkness" die Figur näher, und auch der Deutschrapper Bushido bezieht sich in einigen seiner jüngeren Songs auf Motive aus Goethes Drama: "Heute weiß er, damals trat der Teufel in sein Leben", heißt es in "Mephisto", einem Disstrack gegen Capital Bra.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

7. Mit Sigmund Jähn im All

Sigmund Jähn war nicht nur der erste Deutsche im All, sondern auch gelernter Buchdrucker. Deswegen wusste er die kleine Ausgabe des Goethe-Stücks bestimmt zu schätzen: Im August 1978 gab ein Botschafter der DDR eine Miniatur-Ausgabe des zweiteiligen Dramas mit Illustrationen in einem Pappschuber mit Kunstleder-Bezug an Jähn, der gerade in Moskau weilte. Wenige Tage später, am 28. August 1978, um 17:51 Uhr und 49 Sekunden, startete Jähn mit der Sojus 31 ins All.



Er war eine Woche im Weltraum, genauer gesagt 188 Stunden, 49 Minuten und 5 Sekunden, in denen er die Erde 125 Mal umrundete. Mit im Gepäck hatte er dabei die Mini-Bücher mit dem Versdrama. Wie die Klassik Stiftung Weimar in einem Blog-Artikel berichtet, besuchte der Kosmonaut am 30. Januar 1979 Weimar und brachte die drei kleinen Bände signiert und mit etwas Sternenstaub bedeckt zurück. Heute gehören sie zu den besonderen Faust-Ausgaben der Sammlung der Klassik Stiftung.

Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar

8. Dramaqueen Goethe

Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, kennt sie: Menschen, die ihre Ausführungen immer mit zu vielen Ausrufezeichen versehen. Doch wer hätte gedacht, dass auch Goethe dazugehört. In Vers 8.435, im zweiten Akt des zweiten Teils, nutzt der Dichter glatt zwei Ausrufezeichen, wenn er Thales verkünden lässt, dass alles Leben dem Meer entstamme. Das ist sicherlich kein Tippfehler, im Gegensatz zum heutigen Internet ist es allerdings eine gut gestützte Behauptung.

9. Eines der meistzitierten Werke

Goethes "Faust" hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der deutschen Sprache eingeschrieben. Viele Phrasen sind kaum noch als Zitate erkennbar, sondern selbst zu Sprichwörtern geworden. Wie viele Menschen, die "Faust" nie gelesen haben, suchen nach dem, was "die Welt im Innersten zusammenhält", freuen sich, wenn sie des "Pudels Kern" entdeckt haben oder stellen die "Gretchenfrage" (in der es übrigens um die Religion geht)?



Für Theatermenschen macht es das auch manchmal schwer, weil diese Verse dadurch so ausgetreten sind. "Faust als Sprüchebeutel, das könnte man machen", meinte beispielsweise der legendäre Regisseur Frank Castorf vor seiner letzten Inszenierung am Berliner Volkstheater, die laut einer Umfrage unter den Menschen, die für "nachtkritik" schreiben, die beste deutsche "Faust"-Inszenierung des 21. Jahrhunderts bisher ist.

Bildrechte: IMAGO / Berlinfoto

10. Alter weißer Mann?

Lange Zeit hat Goethes "Faust" die Theaterspielpläne bestimmt: Es gab zahlreiche Neuinszenierungen und noch mehr Aufführungen. Nicht zuletzt, um die ganzen Abiturklassen mit einer Aufführung versorgen zu können. Doch seit den 2010er-Jahren gerät der "Faust" in die Krise – wie auch andere Klassiker. Eine Rolle spielt dabei sicherlich, dass immer mehr Bundesländer "Faust" als Pflichtlektüre streichen, um Platz für diversere und jüngere Stimmen zu machen. Dass die Werkstatistik, die der Deutsche Bühnenverein jährlich erhebt, stattdessen mehrere Jahre von der Bühnenadaption des Jugendromans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf angeführt wird, könnte dafür ein Beleg sein.

Bildrechte: stellwerk junges theater

Ein Blick in die aktuellen Spielpläne zeigt aber auch, der Klassiker hat noch nicht ganz ausgedient: Immer wieder findet sich ein "Faust", allerdings steht nicht mehr einfach Goethe daneben: Beispielsweise hat Fatma Aydemir in "Doktormutter Faust" die Geschlechterverhältnisse umgedreht. Inszenierungen im Bereich Jugendtheater beleuchten etwa die Rauscherfahrungen (Dresden), die Last des Schulstoffes (Weimar) oder Fausts manchmal irritierenden Umgang mit Frauen (Düsseldorf). Nach mehr als 250 Jahren, nachdem Goethe mit der Dichtung angefangen hat, hat das Stück vielleicht einige Aktualisierungen verdient, doch es scheint immer noch viele Anknüpfungspunkte zu geben.

Tipps für Ausstellungen und Aufführungen: