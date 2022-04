Jubiläum "Le Mile Magazine" aus Weimar: Zehn Jahre Kunst, Fashion und Kultur

Vor zehn Jahren ist das Weimarer Magazin "Le Mile" zum ersten Mal veröffentlicht worden. Was als Hobby des Kunststudenten Alban Smajli begann und sich in erster Linie um Modefotografie drehen sollte, ist heute ein renommiertes Kunst- und Modemagazin mit internationaler Leserschaft in New York, Shanghai und London. Das zehnjährige Jubiläum des Magazins wird nun in der Erfurter Galerie Waidspeicher mit der Ausstellung "Art, Fashion, Culture. 10 Years Le Mile Magazine" gefeiert.