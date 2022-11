Es ist schon ein wenig surreal: In Weimar nimmt an diesem freundlichen Morgen der Alltag seinen Gang, Touristen laufen durch die schmucken Gassen, Pferdekutschen zuckeln vorbei. Mitten in der altehrwürdigen Anna-Amalia-Bibliothek aber zieht plötzlich der Krieg auf.



Die aus Mariupol stammende Schriftstellerin Oksana Stomina liest aus ihrem Tagebuch vor. Darin beschreibt sie ihren Alltag in der belagerten Stadt, in der sie versucht, Verletzten zu helfen oder Milchpulver für Neugeborene zu besorgen. Sie liest den bedrückenden Text in ihrer Muttersprache vor, er wird live ins Deutsche übersetzt.