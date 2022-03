Mit "Kissenschlacht im Nachtexpress" hat der Weimarer Autor Alexander von Knorre ein sehr lustiges Buch für Kinder und Erwachsene geschrieben. Bildrechte: von Knorre/dtv

In von Knorres Geschichte sind die Erwachsenen alle ein bisschen verrückt – die Kinder sind es, die handeln müssen, um ans Ziel zu gelangen. Dabei sind sie keine furchtlosen Heldinnen und Helden. Sie sind durchaus ängstlich, müssen sich überwinden.



"Die Kinder sollen echte Abenteuer erleben, sollen sich nicht nur in ihrer Phantasie wegträumen. Sie sollen es einfach machen: Also wenn die Katze weg ist, dann muss man sie suchen. Wenn der eine Junge kein Geld für sein Ticket hat, dann muss man irgendwie Geld sammeln für ihn. Und dass Kinder bei so etwas eben nicht ständig 'gedeckelt' werden, das ist mir wichtig."



Alexander von Knorre beschreibt dieses große Abenteuer absurd-schnoddrig, und für Jung und Alt sehr, sehr lustig. Auch seine bunten, überzogenen, comichaften Illustrationen tragen zum Vorlese- und Lesespaß bei. Der Nachtzug trifft am Ende mit reichlich Verspätung in Sankt Petersburg ein. Rechtzeitig genug für Kurt, um noch am Wettbewerb teilzunehmen? Das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.