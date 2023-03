Über die Jahre hat sich Horn drei Standbeine aufgebaut: Sie tritt als Geschichtenerzählerin auf, führt pädagogische Projekte an Schulen durch und ist Veranstalterin. 2018 hob sie in Jena das internationale Erzählkunstfestival "Narrare" aus der Taufe. Leider wird es aufgrund nicht mehr allzu üppiger Förderung in diesem Jahr kleiner ausfallen. Es findet an einem November-Wochenende statt, und dann tritt die Geschichtenerzählerin wieder gemeinsam mit Musikern auf, vielleicht auch mit Tänzern, Zeichnern oder Zirkuskünstlern. Die Zusammenarbeit mit anderen inspiriert sie:

So macht sie auch diesmal zum Weltgeschichtentag ein offenes Angebot und nimmt das ausgegebene Motto "Together we can" oder "Gemeinsam gestalten!" wörtlich und lädt ab 20 Uhr in die Vinothek PICI in der Westbahnhofstraße in Jena ein. Dort wird es eine offene Bühne geben. "Es haben sich schon Leute bei mir gemeldet, die möchten gern ein Stück auf dem Klavier spielen, ein Lied singen, eine Geschichte erzählen. Es hat jeder ein Zeitfenster, jeder kann mitmachen", erzählt sie. Und natürlich gibt es dann auch eine neue Geschichte von Antje Horn.