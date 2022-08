In der Debatte um zwei Winnetou-Kinderbücher hat die Leipziger Verlegerin Monika Osberghaus den Auslieferungsstopp als Reaktion des Ravensburger Verlags als äußerst "unglücklich" kritisiert. Der Verlag habe schließlich im Vorfeld eine Entscheidung getroffen, sagte Osberghaus am Dienstag im Gespräch mit MDR KULTUR. "Wenn man sich schon entschieden hat, ein Buch zu bringen, müsste man mit einer Haltung dahinterstehen, warum man das gemacht hat." Diese könne man dann auch verteidigen und mit Kritikerinnen und Kritikern in Diskussion treten. Den sofortigen Auslieferungsstopp bezeichnete die Verlegerin als "ein Einknicken, um die Leserinnen und Leser nicht zu verprellen."