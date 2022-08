Der Ravensburger Verlag hatte Mitte August angekündigt, die Auslieferung von Kinderbüchern zu dem gleichnamigen Kinofilm "Der junge Häuptling Winnetou" zu stoppen und die Bücher aus dem Programm zu nehmen. Begründet wurde das in einem Instagram-Post mit dem Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, das gezeigt habe, "dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben".

Monika Osberghaus, Verlegerin von Klett Kinderbuch Bildrechte: Susen Heyder, Lichtbildnerei Leipzig

Trotz aller Kritik forderte Osberghaus in der Debatte aber auch Verständnis für ihre Kolleginnen und Kollegen. Innerhalb der Verlage würden Themen wie Diversität und kulturelle Aneignung viel diskutiert, sagt sie. "Da haben wir gerade eine Gemengelage, auch gesellschaftlich, wo wir im Umbruch sind. Die Verlage reagieren darauf – das gelingt mal so und mal so. Da verhaut man sich auch mal." Die Kinderliteratur müsse sich dadurch neu erfinden. Für sie sei klar: Wer heute Kinderbücher schreibe, müsse sich von klassischen Indianergeschichten verabschieden.