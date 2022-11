Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren.



Der mit insgesamt 850.000 Euro dotierte Preis wird in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Die Gewinner erhalten ein Gütesiegel, verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro, 15.000 Euro oder 25.000 Euro.



Neben "Der Esel auf dem Dach" wurden in Sachsen-Anhalt die Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen in Halle, das Fabularium in Magdeburg und Mein Buchladen in Köthen als "hervorragende Buchhandlung" und mit 7.000 Euro ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte am 30. Oktober durch Kulturstaatsministerin Claudia Roth.