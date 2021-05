Bernd Lange, Schauspieler am Deutschen Nationaltheater Weimar Bildrechte: Iris Praefke

Martin Rambow wollte es nicht hinnehmen, dass Borchert in Weimar so in Vergessenheit geraten war. Er begann, sich für eine Straßen-Benennung nach dem Schriftsteller stark zu machen. Ein schwieriges Vorhaben in der Klassikerstadt, deren Liste an verdienten Persönlichkeiten enorm lang ist. So baute Rambow ein Netzwerk für sein Anliegen auf – und bekam Unterstützung unter anderem von Bernd Lange, Schauspieler am Deutschen Nationaltheater Weimar. Auch er wurde als junger Mann durch Borcherts Texte geprägt, legte 1984 gemeinsam mit der Gruppe Bayon ein Liedprogramm zu Borchert auf, mit dem Titel "Gespräch über den Dächern".



"Über Borchert war eigentlich in der DDR kaum was bekannt. Es gab diesen einen Band, 'Draußen vor der Tür', und ein paar Erzählungen und Gedichte. Und der wurde dann auch nie mehr verlegt. Es war nicht gewollt. Man hat das mal gemacht und dann war gut. Und dieser Nachlassband ist in der DDR nie erschienen. Und wir sind damit rumgetourt! Das war im Prinzip Indexliteratur! Und wir sind damit rumgefahren", erzählt Lange.