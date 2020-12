Wolfgang Kohlhaase

Nur wenige Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren sind den Kinogängern bekannt. Das Drehbuch geht vollständig in den Film ein, löst sich gewissermaßen in ihm auf, und kaum jemand kennt diejenigen, die sich die Geschichte ausgedacht, die Charaktere und die Konflikte oft in einem jahrelangen Prozess entwickelt haben.

Viele dieser Filme erreichten dann auch ein großes Publikum, jenseits der auferlegten Pflichterfüllung. In "Der Aufenthalt" fesselte Sylvester Groth in seiner ersten Rolle als seine Schuld begreifender, junger Wehrmachtssoldat. Autobiografisch erzählte Konrad Wolf in "Ich war neunzehn" nach einem glänzenden Drehbuch von Kohlhaase von seiner Rückkehr in die fremde Heimat in sowjetischer Uniform, eine ungewöhnliche Perspektive im DEFA-Film, mit Jackie Schwarz in der Hauptrolle.