Die bunte Welt von Manga, Anime und Cosplay kann überwältigend wirken, wenn man neu damit in Berührung kommt. Die folgenden zehn Tipps machen den Einstieg leichter und kommen direkt von Personen, die sich in der japanischen Popkultur auskennen:

Eine gute erste Anlaufstelle ist immer der Mangaladen des Vertrauens. Für mich ist es das Comic-Portal im Elbepark in Dresden. Dort kann man hingehen und sagen: „Ich mag Krimis. Gibt es so was hier für mich?“ und hat massenweise Auswahl für ein bestimmtes Interessensgebiet.



- Nunu | Animekünstlerin aus Mitteldeutschland

Das Buch "Wrong about Japan: Eine Tokyoreise" ist ein Reisebericht eines Vaters, der mit seinem zwölfjährigen Sohn nach Tokyo fährt – und beide wollen "Das wahre Japan" erleben, haben aber komplett unterschiedliche Vorstellungen davon. Statt Tempeln und Schwertmachern treffen sie auf Mangakultur und Anime-Kultregisseur Hayao Miyazaki. Ein kurzweiliger Einstieg in die Kultur der Gegensätze!



- Marcus Klöppel | Dozent für Storytelling und Game Writing, Macromedia Hochschule Leipzig

Die Filme von Studio Ghibli sind ein guter Anfang: "Mein Nachbar Totoro", "Kikis kleiner Lieferservice" oder "Ponyo“. Jeder mit liebenswerten Charakteren und originellen Geschichten. Und "Chihiros Reise ins Zauberland“ hat man vielleicht sogar schon gesehen!



- Steffi Engler | Künstlerin aus Leipzig, bekannt unter dem Künstlernamen Lichtspielsplitter

Man findet ganz leicht einen Einstieg und auch direkt Anschluss an Gleichgesinnte, wenn man eine Veranstaltung mit Anime-Manga-Cosplay-Bezug besucht, wie zum Beispiel die DeDeCo in Dresden. Hier kann man erst mal entspannt reinschnuppern. Die nächste DeDeCo findet im Februar 2023 statt.



- DeDeCo e.V.

Ganz wichtig sind auch Videospiele: Nintendo und die Spiele von Shigeru Miyamoto, die Werke von Hideo Kojima, Firmen wie Capcom, Bandai Namco oder Square Enix. Einen Überblick gibt die Doku "Made in Japan - Einblick in Japans Games-Industrie" von Rocket Beans auf YouTube.



- Tam Ho Dieu Linh | Artist & Content Marketing PandaBee Studios Leipzig

"Fate/Zero" handelt von sieben Magiern und ihren Heldengeistern (König Arthus, Alexander der Große, etc.), die in einer Battle-Royale um den Heiligen Gral kämpfen. Der Dark-Fantasy-Anime überzeugt durch die Fülle an unterschiedlichen Charakteren, humorvollen und traurigen Szenen, Kämpfen und Intrigen. Zudem besticht er durch seine unglaubliche Bildgewalt und musikalische Untermalung.



- Christopher Schramm | Mitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Leipzig in Sachsen e.V.

Ich würde "Fullmetal Alchemist" empfehlen (Anime-Serie): weil es nicht nur eine extrem gut gemachte und gut umgesetzte Geschichte ist, sondern auch eine gute Mischung aus Abenteuer, Action, Witz und Drama und eine komplexe, nachdenkliche Story, an deren Ende alle Fäden zusammenfinden. Und weil sie mit europäisch inspiriertem Setting und im Umfang nicht überfordernd auch für einen Einsteiger leicht zugänglich ist.



- Alexander Zobel | Manga-Quartett

Wir hatten auch keine Ahnung von Cosplay am Anfang, haben zuerst Kostüme gekauft – bis wir gecheckt haben, dass man das alles selbst machen kann, alles stundenlange Handarbeit ist. Wenn man im Internet recherchiert, kommt man an Kamui nicht vorbei. Sie ist der Ursprung. Alle Wege führen an ihr vorbei, ob vor zehn Jahren oder heute. Ich kenne nicht einen (Rüstungs-)Cosplayer der angefangen hat OHNE vorher Kamuis Videos zu schauen.



- Yoshi | Nightshift Cosplay

Wir alle haben Vorbilder und Idole, Figuren, die uns prägen und inspirieren, und beim Cosplay haben wir die Möglichkeit, für kurze Zeit diese Figuren direkt am Herzen zu erleben, daher ist es für jeden total persönlich, womit man startet. Vielleicht eine Figur, die besonders mutig ist, denn Mut gehört auch etwas zu Cosplay dazu! Bei mir war es "Naruto".



- Zwillingsnadel Cosplay

