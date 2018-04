Sara Danius ist zurück getreten. Sie ist Chefin der renommierten Schwedischen Akademie, die alljährlich über die Vergabe des Literaturnobelpreises entscheidet. Grund für den Rücktritt ist der Skandal um sexuelle Übergriffe. Danius lege auf Wunsch der Akademie ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder, erklärte sie am Donnerstag in Stockholm. Sie gibt nicht nur den Vorsitz auf, sondern auch ihren Sitz in der Akademie.