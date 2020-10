Louise Glück wurde 1943 in New York geboren und wuchs auf Long Island auf. Sie studierte am Sarah Lawrence College und an der Columbia University. 1968 erschien ihr erster Gedichtband "Firstborn", dann litt sie unter einer mehrjährigen Schreibblockade. Erst durch eine Dozentur am Goddard College (Vermont) konnte sie diese überwinden.



Die Lehrtätigkeit begleitete sie weiterhin: 20 Jahre hatte sie eine Professur am Williams College. Von 1999 bis 2003 war sie Kanzlerin der Academy of American Poets. Seit 2004 ist Glück Rosenkranz Writer in Residence und Professor für Englisch an der Yale University.