Dieser ersten Doppelauszeichnung in der Geschichte des Preises ist ein skandalreiches Jahr der Schwedischen Akademie vorausgegangen. Sexueller Missbrauch und Korruption hatten letztlich zur Absage der Preisverleihung 2018 geführt und man hatte sich entschieden, die Auszeichnung nachzuholen und zusammen mit dem Literaturnobelpreis 2019 zu verkünden.

Im Nachgang der Krise sei an der Transparenz gearbeitet worden, sagte der neue Akademie-Chef Malm. Viele neue Mitglieder sind in die Schwedische Akademie berufen. Zwar immer noch mit hohem Altersdurchschnitt und einem geringen Frauenanteil von 33 Prozent, doch ist die Organisation erstmals seit 30 Jahren wieder vollzählig. Außerdem besteht das Nobelkomitee, das die Preisträgerinnen und Preisträger auswählt, nun zur Hälfte aus Akademiemitgliedern und zur anderen aus externen Mitgliedern.

Der Literaturnobelpreis wird jährlich von der Schwedischen Akademie in Stockholm verliehen. Die 18 Mitglieder sind Sprachforscher, Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Historiker. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger trifft mit der Erneuerung der Akademie in diesem Jahr ein neues Nobelkomitee. Dabei sind fünf Mitglieder auch Akademiemitglieder, die anderen fünf externe Experten. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet etwa 830.000 Euro dotiert.

Die Nobelpreise wurden von dem schwedischen Unternehmer und Erfinder des Dynamits, Alfred Nobel (1833-1896), gestiftet. Er interessierte sich für Literatur und versuchte sich in seinen letzten Lebensjahren selbst am Schreiben. Verliehen werden alle Nobelpreise an seinem Todestag, dem 10. Dezember. Bislang hat die Akademie 113 Preisträger gekürt.