Little Richard ist tot. Das bestätigte sein Sohn Danny Penniman gegenüber dem amerikanischen Magazin Rolling Stone. Richard galt als einer der Gründungsväter des Rock'n'Roll. Zu seinen größten Hits gehörten "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up" und "Good Golly Miss Molly". Er inspirierte viele Musiker wie Buddy Holly, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley. Die Beatles coverten einige seiner Lieder. Seine wilde Bühnenshow riss seine Anhänger zu Begeisterungsstürmen hin. 1986 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.