Die drei Regisseure sind Tom Tykwer , Achim von Borries und Henk Handloegten. Sie erzählen mit ihrer Serie aus dem Leben und der Arbeit von den Kommissaren Gereon Rath und Charlotte Ritter in den 20er- und frühen 30er-Jahren in Berlin. Volker Kutschers Roman "Der Nasse Fisch" bildet dabei die Vorlage. Das vielfach ausgezeichnete Fernsehprojekt ist ein Co-Projekt der ARD und des Pay-TV-Senders Sky. Auf Sky wurde die Serie bereits ausgestrahlt. Ab dem 30. September ist sie nun in der ARD zu sehen - und verdrängt an diesem Tag sogar den "Tatort" von seinem Sendeplatz 20:15 Uhr. Die weiteren Episoden laufen dann donnerstags um 20:15 Uhr.

Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter in "Babylon Berlin" Bildrechte: Frédéric Batier/X Filme

Ihren Durchbruch schaffte Liv Lisa Fries bereits 2007 an der Seite von Götz George in "Schimanski – Tod in der Siedlung", damals war sie gerade mal 17 Jahre alt. Viele Filme folgten, u.a. in "Die Welle" oder in "Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung". In dem ARD-Drama "Sie hat es verdient" spielte sie eine gewalttätige Jugendliche. Für die Rolle der an Mukoviszidose erkrankten Lea in "Und morgen Mittag bin ich tot" wurde Fries u.a. als beste Nachwuchsdarstellerin mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet.