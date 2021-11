Bei den Löbauern kam das gut an, rund 800 Besucherinnen und Besucher strömten in das 1825 erbaute Gebäude und ließen die glorreichen Jahre des Hauses, das Theater, Kino und während der DDR-Zeit Verwaltungssitz der HO (staatliches DDR-Einzelhandelsunternehmen "Handelsorganisation") war, noch einmal Revue passieren. Im sächsischen Löbau wohnen etwa 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner Bildrechte: Ev.-luth. Kirchgemeinde Löbau

Es fehlen: Kneipen, Kino, Theater

Der Verein "Löbau lebt" organisierte sich anfangs in diesem kleinen Kiosk Bildrechte: Marcel Schröder Dabei beließen es die Initiatoren jedoch nicht, sondern befragten die Löbauer gleichzeitig, was ihnen in ihrer Stadt fehle. Kneipen, Kino, Theater – die Antworten überraschten kaum in einer Region, die seit der politischen Wende von Abwanderung, Überalterung und fehlenden Perspektiven geprägt ist.

Auch das Fabmobil macht in Löbau Station Bildrechte: Fabmobil Genau an diesem Punkt setzte der Verein "Löbau lebt" an. Anfangs noch ohne festen Anlaufpunkt, später in einem kleinen umgebauten Kiosk in der Innenstadt, begannen die jungen Männer und mittlerweile auch Frauen der Initiative, die Wünsche der Löbauer, die sich mit ihren eigenen deckten, in die Tat umzusetzen. Sie veranstalteten Straßenfeste, kleine Konzerte, Kinovorstellungen und Workshops, fanden Partner in anderen Löbauer Vereinen, aber auch im Neiße Filmfestival und dem Fabmobil (eine fahrende Kunst- und Digitalwerkstatt für den ländlichen Raum) und machten sich so einen Namen in der Stadt.

3D-Druck, Konzerte, Frauengruppe

Seit 2019 hat "Löbau lebt" sein Domizil im Zentrum der Stadt, in der Bahnhofstraße 26, der "Kultur.Werkstatt B26". Damit etablierte der Verein ein soziokulturelles Zentrum, das unterschiedlichste Zielgruppen unter einem Dach vereint. Heranwachsende bei einem Projekt im Fabmobil Bildrechte: Marcel Schröder

So gibt es im Erdgeschoss den Maker-Space "Geistesblitz", wo Jugendliche eigenständig mit digitalen Technologien, wie 3D-Druck, Laserschneiden und virtueller Realität experimentieren. Auch andere Initiativen haben im B26 eine Heimat gefunden, wie etwa ein Integrationstreff oder eine engagierte Frauengruppe. Sie nutzen vor allem das obere Stockwerk der Kulturwerkstatt, eine Art Lounge mit antiquiertem Mobiliar, in dem der Verein "Löbau lebt" selbst regelmäßig Kino und Konzerte veranstaltet. Nach wie vor geschieht alles ehrenamtlich. Für die Jugend ist der Verein ein Magnet Bildrechte: Marcel Schröder

Neuer Schwerpunkt: Demokratieförderung

Da sich die Mitstreiterinnen und Mitstreiter von "Löbau lebt" als Vermittler verstehen in einer Region, in der die AfD als stärkste Kraft aus der letzten Bundestagswahl hervorgegangen ist und sich die gesellschaftlichen wie politischen Gräben zwischen den Menschen zunehmend vertiefen, stellt sich der Verein künftig neuen Aufgaben. So ist er seit kurzem Träger einer Beratungsstelle für "Partnerschaften für Demokratie" und unterstützt Vereine und Institutionen im Landkreis Görlitz dabei, Projekte gegen Ausgrenzung, für mehr Miteinander umzusetzen. Das Interesse für die Vereinsarbeit mobillisiert alle Altersgruppen Bildrechte: Marcel Schröder