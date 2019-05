Sechs Lolas hat "Gundermann" bei der Verleihung des Filmpreis am Freitagabend gewonnen - unter anderem den Preis für den besten Spielfilm. Der Film erzählt die Geschichte des DDR-Liedermachers und Baggerfahrers Gerhard Gundermann (1955-1998), der auch für die Stasi arbeitete.

Scheer als Gundermann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alexander Scheer gewann die Lola als bester Hauptdarsteller. "Ich bin sehr gerührt", sagte Scheer. Der Schauspieler bedankte sich bei seiner "Gundermann-Crew" und dem Regisseur Andreas Dresen. "Jetzt stehen wir schon wieder hier mit einem Ostfilm", sagte Scheer. Vor 20 Jahren habe ihn Regisseur Leander Haußmann besetzt und entdeckt.

Andreas Dresen gewann für den Film über den DDR-Liedermacher auch die Lola für die beste Regie. "Ich glaube, wenn man älter wird, ist man näher am Wasser gebaut", sagte Dresen sichtlich bewegt am Freitag in Berlin. Die Autorin Laila Stieler wurde zudem für das Drehbuch von "Gundermann" ausgezeichnet. "Manchmal bin ich so glücklich, dass ich keine Musik brauche", zitierte sie in ihrer Dankesrede den DDR-Liedermacher.

Das ist ein großes Geschenk. Andreas Dresen über die Lola

Beste Schauspielerin: Susanne Wolff

Die Schauspielerin Susanne Wolff gewann die Lola als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Drama "Styx". Darin spielt sie eine Seglerin, die auf dem Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft und sich überlegen muss, wie sie sich verhält. Wolff erzählte bei der Verleihung von den schwierigen Dreharbeiten auf dem Boot - und bedankte sich bei ihrem Team und bei Hilfsorganisationen aus der Flüchtlingsrettung. Wolff setzte sich in der Kategorie gegen ihre Schauspielkolleginnen Aenne Schwarz ("Alles ist gut") und Luise Heyer ("Das schönste Paar") durch.

Heyer und Fehling beste Nebendarsteller

Luise Heyer ist gerührt Bildrechte: dpa Luise Heyer wurde aber als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, für die Rolle Mutter von Hape Kerkeling in "Der Junge muss an die frische Luft". Sie war über den Preis sichtlich gerührt. "Es ist mega unwirklich", sagte sie. Der Schauspieler Alexander Fehling wurde als bester Nebendarsteller geehrt. Der 38-Jährige bekam eine Lola für seine Rolle in "Das Ende der Wahrheit". Er war neben Oliver Masucci und Martin Wuttke nominiert - das sei eine "große Ehre" für ihn, sagte Fehling.

Beste Doku wurde "Of Fathers And Sons" von Talal Derki - darin geht es um einen islamistischen Vater und dessen Söhne. Anne Fabini erhielt für den Film auch den Preis für den besten Schnitt. Die Macher von "Der Goldene Handschuh" wurden für ihr Maskenbild ausgezeichnet. Der Film von Fatih Akin erzählt vom Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg mehrere Frauen tötete. Hauptdarsteller Jonas Dassler musste dafür jeden Tag lange in die Maske.

Ehrenlola für Margarethe von Trotta

Politische Töne des Präsidenten

UIlrich Matthes beim Filmpreis Bildrechte: dpa Ulrich Matthes, der neue Präsident der Deutschen Filmakademie, rief dazu auf, bei der Europawahl ein Kreuzchen zu machen. Als die Pariser Kathedrale Notre-Dame gebrannt habe, seien ihm die Tränen gekommen, sagte er bei der Verleihung. Er habe zum wiederholten Male gedacht: Er sei eben nicht nur Deutscher, sondern auch Europäer. "Lasst uns also Filme machen auch im Bewusstsein dafür, was für eine Errungenschaft dieses friedliche und freie Europa ist", sagte der 59-Jährige - und wie gefährdet es sei angesichts des Rechtspopulismus.

Bitte geht am 26. Mai zur Wahl! Ullich Matthes, Präsident der Deutschen Filmakademie

2.000 Mitglieder stimmen ab