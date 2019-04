David Hasselhoff bei seiner "the hoff is back-Tour" 2011

David Hasselhoff bei seiner "the hoff is back-Tour" 2011

David Hasselhoff bei seiner "the hoff is back-Tour" 2011 Bildrechte: IMAGO/Eibner

Jubiläum 30 Jahre "Looking for Freedom": Wie David Hasselhoff die Mauer zum Einsturz brachte

Hauptinhalt

Silvester 1989 sang David Hasselhoff vor dem Brandenburger Tor in Berlin sein "Looking for Freedom" und heizte damit die Umbruchsstimmung im Land und die Sehnsucht nach Freiheit im Osten ordentlich an. Der Rest ist Geschichte. So überrascht viele Beobachter damals waren, man hätte durchaus gewarnt sein können. Schon von Anfang April bis Ende Mai 1989 besetzte der Song Platz Eins der westdeutschen Charts – ohne, dass jemand hellhörig geworden wäre.

von Sven Hecker, MDR KULTUR