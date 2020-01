MDR KULTUR: Sie sind ein Berliner Urgestein. Jetzt ist es mittlerweile ja so, dass Berlin viel vom Clubsterben spricht. Das liegt natürlich auch an fehlenden Locations. Aber liegt das eigentlich auch an den Hörern? Was für eine Szene sprechen Sie jetzt eigentlich gerade an?

Der am 9. Juli 1960 geborene Dr. Motte (bürgerlich Matthias Roeingh) wird in diesem Sommer 60 Jahre alt. Bildrechte: dpa

Dr. Motte: Wir sprechen alle an, die sich zu Hause fühlen in der elektronischen Tanzmusik, in ihrer gesamten Bandbreite, ob das jetzt nur Ambient, Chill Out, Breakbeat, Techno, schnell, hart und so weiter , die ganze Bandbreite. Alle sprechen wir an.



Wir möchten gerne als gemeinnützige GmbH "Rave the Planet" unsere Szene wieder darstellen. Wir wollen zeigen, die Ziele die wir haben, wie gut wir sind, was wir für eine Kultur haben, wie die aussieht, wie wir miteinander umgehen, was wir für eine Welt haben wollen in der Zukunft und so weiter. Also das kommt alles wieder zusammen. Und das soll eine schöne Parade werden. Und deshalb stellen wir die Frage auch in Berlin und auch im Internet: Wollt ihr eine neue Loveparade?