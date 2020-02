Eine Orgel ist nicht das übliche Instrument, durch das Influencer bekannt werden. Bildrechte: imago/Pixsell

Nicht nur Hobby-Organisten und hauptamtliche Kirchenmusiker haben in den letzten Jahren von Ludwig Martin Jetschkes Aktivitäten im Netz profitiert, sondern auch Theologen wie Christian Würtz, Weihbischof im Erzbistum Freiburg und – wie er augenzwinkernd sagt – vor wenigen Monaten noch ganz normaler Gemeindepfarrer.



Würtz berichtet, wie er als Pfarrer Freitagnachmittags am Schreibtisch sitze und sich überlegt, was für Lieder die Gemeinde am Sonntag singen könne. "Und ich bin jetzt selber nicht so musikalisch, dass ich anhand des Notenbildes gleich sehe, wie sich das Lied anhört. Und dann gibt man halt im Internet die Titelzeile ein und immer häufiger kam dann eben „Lingualpfeife“. Daraufhin habe er sich dirt immer wieder Lieder angehört, was sehr hilfreich für ihn gewesen sei, wie er selbst sagt.