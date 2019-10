Blüte, Blatt und Samen einer Lupine Bildrechte: imago images / Christian Ohde

Was außerdem für Lupinenkaffee spricht Lupinenkafee ist von Natur aus koffeinfrei, was ihn zusammen mit dem geringeren Säureanteil für viele vor allem zu einer verträglichen Kaffeealternative macht. Die Lupine kann in Deutschland angebaut werden und ist damit im Gegensatz zu herkömmlichem Kaffee auch regional zu bekommen. Verglichen mit anderen Kaffeealternativen sind die gerösteten Lupinensamen nah am bekannten Kaffeegeschmack, das liegt vor allem an der Röstung, aber auch am hohen Eiweißanteil der Hülsenfrucht. Lupinenkaffee bereitet man am besten mit gewöhnlichen Kaffeefiltern, einer French Press oder mit einem Espressokocher zu. Selbst ernten sollte man die Lupinensamen allerdings nicht. Denn nur bestimmte Sorten sind frei von Giftstoffen und auch bei der Weiterverarbeitung will das Handwerk gelernt sein. Und auch Allergiker sollten aufpassen: Wer bereits eine Allergie gegen andere Hülsenfrüchte, wie Erdnüsse oder Soja hat, könnte auch auf die Lupine entsprechend reagieren.