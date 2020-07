Nach Aus von Reiprich Stiftung Sächsische Gedenkstätten: Rathenow sieht Chance für Neuanfang

Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten sucht nach der Suspendierung Siegfried Reiprichs eine neue Geschäftsführung. Der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Lutz Rathenow, plädiert bei MDR KULTUR dafür, dass nicht mehr ausschließlich Zeitzeugen für die Stelle in Frage kommen. Es sei an der Zeit, den Stab an folgende Generationen weiterzugeben.