Julia Oschatz hat Müllers Höllenritt auf der Bühne spezielle Weimarer Bilder beigegeben. Auf Kulissen gemalt in leicht expressionistischer Verzerrung zeigen diese Bilder lokale Zimmer-Ansichten: aus Goethes Weimarer Haus, aus einer typischen Wohnküche, Marke DDR, aus den Wohn-Entwürfen des Bauhauses. Bad und (ein fleißig benutztes) Klo kommen hinzu; und im Untergeschoss dieses bühnenhohen Hauses lauern Öfen, wie sie die Erfurter Firma Topf für Vernichtungslager wie das in Buchenwald baute. Mörder-König Macbeth lässt zudem auch Hitler sprechen – und einen virtuellen Weimaraner von heute, der in Buchenwald nur etwas "aus dem Ruder laufen" sah … dieser Grusel-Macbeth soll ganz von hier und heute sein.

Jens Dohle hat sogar Musik für ein von Bläsern dominiertes kleines Ensemble geschrieben, in der Müllers ohnehin schon stark lyrischer Text fast zu Arie und Rezitativ veredelt wird – das ist noch eine der vielen Attraktionen dieses Abends. Aber alle historischen Verweise haben einen schweren Stand gegen die Kostüme – Lane Schäfer hat jeden und jede im Ensemble aufgeblasen mit Unmengen von Polstern und Kissen, auch mit allerlei äußeren Merkmalen beiderlei Geschlechts, die an den Monstren herumbaumeln. Jeder kann hier alles sein. Ob Mann oder Frau agiert, spielt keine Rolle mehr im Angesicht von Mord und Macht - so werden sie alle in Christian Weises Inszenierung zu Schreck-Gestalten wie aus Alfred Jarrys grober Farce um den wilden Wüstling "König Ubu".