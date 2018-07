Auch mit dunklen Haaren hatte Madonna Erfolg, hier gewann sie 1998 den MTV Award als beste weibliche Sängerin. Bildrechte: dpa

In der Hauptsache aber macht sie Musik in zwei Bands, irgendwo zwischen Punk und Pop, spielt Keyboard und Schlagzeug, singt, verfasst ihre ersten Songs - und versucht, sie an den Mann zu bringen. Wie, das beschreibt der Musikjournalist Stefan Krulle: "Madonna suchte nächtens die längst wichtigsten Verteiler lukrativer Popkultur heim und bekniete die DJs von New Yorks angesagten Diskotheken, ihre selbstgefertigten Melodien auf den Plattenteller zu werfen. Bestechungsgelder zahlte sie sodann in Naturalien, drehte den attraktiven Körper im Spot, bis das Shirt aus dem Hosenbund rutschte und hechelte dazu 'Like a Virgin'."



Mit solch forschen Methoden gelangt ihre Musik auch zu dem Plattenmanager Seymour Stein. Ihn besucht sie im Krankenhaus, wo er frisch operiert liegt. Und sie hat Erfolg. Die beiden Singles, die Madonna bei ihrem Besuch am Krankenbett ausgehandelt hat, laufen ziemlich gut. Also wird das erste Album produziert.