Goldene Himbeere für Madonna, 2001 Nicht ganz so erfolgreich: Madonnas Auftritt in der Filmkomödie "The Next Best Thing", 2001 bekommt sie für ihren Auftritt die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin. Die Handlung: Madonna trifft als Abbie Reynolds den homosexuellen Robert Whittaker, nach zuviel Alkohol landen beide im Bett, den gemeinsamen Sohn ziehen sie später gemeinsam auf - doch dann kommt ein neuer Mann in Abbies Leben und damit der Streit ums Sorgerecht ... Erfolgreicher als der Film ist der Soundtrack mit dem Cover von "American Pie" und Madonna im Video, scheinbar konform vor Stars and Stripes. Bildrechte: dpa