Gerichtsurteil Mädchen darf nicht in Knabenchor

Die Klage eines Mädchens auf Mitwirkung im Staats- und Domchor Berlin wurde vom Berliner Verwaltungsgericht abgewiesen. Aufgrund des spezifischen Klanges des reinen Knabenchores sei die Leitung des Ensembles berechtigt, Mädchen, deren Stimme diesem Klangbild nicht entsprechen, abzuweisen, erläuterte der Vorsitzende Richter, Jens Tegtmeier, am Freitag in Berlin sein Urteil. Die Kunstfreiheit stehe in diesem Fall vor dem Verbot der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. Vorausgegangen war eine mehrstündige Verhandlung.