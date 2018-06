"Lebensunwert" - so nannten die Nationalsozialisten jene Mitbürger, die auf Grund von Behinderungen oder Krankheit nicht den rassistischen Vorstellungen entsprachen. Rund 200.000 Menschen fielen in Deutschland diesem Rassenwahn zum Opfer. Im öffentlichen Bewusstsein sind diese Ereignisse aber kaum, sagt der Magdeburger Künstler Paul Ghandi, es gebe kaum Denkmale für die Opfer der Krankenmorde, nur zwei im öffentlichen Raum, eins in Pirna und eins in Berlin. Ghandi arbeitet seit 15 Jahren mit einer Gruppe von behinderten Künstlern zusammen. Mit ihnen will er in Magdeburg ein Denkmal gestalten. Doch das erweist sich als nicht so einfach.