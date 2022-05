Mit ihrem Album "Nah" knüpfte Alin Coen da an, wo sie gut sieben Jahre vorher aufgehört hatte: mit ihrer klaren Stimme im Mittelpunkt. Und mit ihren Texten, die aus einfachen Worten bestehen, aber doch tief gehen – die jeden irgendwo abholen, ob in Melancholie, Frust, Zweifel oder Dankbarkeit.

Bei diesem Konzert wird an (Ost-)Rockprominenz so Einiges aufgefahren. Silly steht mit Julia Neigel auf der Bühne, City tritt auf und Maschine von den Puhdys ist dabei. Außerdem auf der Bühne: Dirk Michaelis (Karrussel: "Als ich fortging") und Alexander Knappe (Castingshow X Factor). Die Reihe Rock Legenden gibt es schon seit einigen Jahren mit variabler Besetzung. Dieses Konzert war eigentlich schon 2020 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf 2021 und nun auf diesen Termin verschoben.

Das Festival Women in Jazz in Sachsen-Anhalt will zeigen, wie Frauen die Jazz-Szene in Deutschland bereichern. Die Sängerin Marine Madelin ist ein junger Star und interpretiert in Magdeburg Lieder und Kompositionen aus 400 Jahren. Ergänzt wird dieses Programm vom Flow Vertival Projekt der Komponistin und Saxophonistin Jasna Jovićević. Mit spannenden Arrangements und Improvisationen begibt sich das Ensemble auf Klang-Recherche.