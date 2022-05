Pop, Folk, Darkrock, Jazz & Klavier-Kabarett Konzerte in Magdeburg: Fünf Tipps für Juni 2022

Auf den Bühnen und in den Clubs Magdeburgs, ob in der GETEC-Arena, der Factory, im Volksbad oder im Forum Gestaltung, gibt es Konzerte für jeden Geschmack: Herrlich schräge Töne mit Helge Schneider, Klavier-Kabarett mit Bodo Wartke, Dark-Rock mit Mono Inc., Folk-Pop mit John Garner oder einen Mix aus Jazz und arabischer Poesie mit Sophie Tassignon. Diese fünf Live-Konzerte sollten Sie im Juni 2022 in Magdeburg nicht verpassen.