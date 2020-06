Vor allem befürchtet Nadja Gröschner jedoch langfristige Schäden in der Kulturlandschaft: "Unser aller Angst ist: Was kommt in den nächsten Monaten? Wenn ein Kulturbetrieb nicht wieder zu 100 Prozent hochgefahren werden kann, dann wird es nicht nur finanzielle Probleme bei den Institutionen geben, sondern auch bei den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern, von den viele jetzt schon große Probleme haben und sich nur mit Soforthilfen über Wasser halten können. Aber was passiert, wenn die Krise nicht mehr im Mittelpunkt steht? Dann hat man oft keine Stimme mehr."