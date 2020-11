Trotz Lockdown Pläne für Dezember Bildrechte: MDR/Hendry Proske

Um zumindest ein bisschen Bühnenfeeling zu haben, hat auch der Moritzhof den digitalen Raum für sich entdeckt und in den vergangenen Monaten via Stream über 60 Mal, Künstlerinnen und Künstlern aus Magdeburg eine Bühne geboten – unter dem Motto Hof on Air. "Wir haben darüber Geld gesammelt, insgesamt 24.000 Euro, die wir an Magdeburger Künstler verteilt haben. Also im Schnitt hat jeder, der sich beworben hat, etwa 950 Euro bekommen", so Lars Johansen. Durch die Organisation von Hof on Air sei auch die Kommunikation innerhalb der Musiker- und Veranstalterszene der Stadt besser sowie der Umgang mit der Politik einfacher geworden. "Man ist sich näher gekommen. Die haben gemerkt, wir fangen nicht an, unrealistische Forderungen zu stellen oder irgendeinen Wahnsinn einzufordern", sagt Lars Johansen. Seiner Ansicht nach haben sich die Kommunikationsstrukturen zum Guten verändert.