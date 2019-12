Eine Szene aus einem Film: Zwei Frauen vor einem Gemälde. Es hängt in einer Seniorenresidenz. Auf dem Gemälde sei Sir Thomas Beecham zu sehen, wird Jean Horton (gespielt von Maggie Smith) erklärt, einer der größten Dirigenten. Worauf Jean Horton antwortet: "Ja, ich weiß, wer er war. Er hat ein Vermögen geerbt. Sein Großvater hatte Abführmittel hergestellt. Passt wirklich erschreckend gut, ein Seniorenheim nach diesem Herrn zu benennen."



Ein typischer Auftritt von Maggie Smith. Hier, in dem Dustin-Hoffman-Film "Quartett" (2012), in dem sie eine früher beliebte Operndiva spielt. Um eine Antwort nicht verlegen, ironisch, fast ätzend. Dazu legt sie eine Mimik auf, irgendwo angesiedelt zwischen Arroganz und Gelangweiltsein: Gott, wie ist das alles banal.

Das Geheimnis in ihren Blicken

Maggie Smith mit Kollege Dustin Hoffman Bildrechte: Jon Furniss/Invision/AP Der Auftritt – Fassade, wie so oft bei Maggie Smith. Nur ist da häufig ein großes Rätsel um die von ihr geschaffenen Figuren. Dass sie nicht nur die guten Seiten des Lebens kennengelernt haben, keine Frage. Aber was hat das Leben mit ihrem Charakter angestellt, was ist in erster Linie übrig geblieben? Überdruss? Frustration? Gar Boshaftigkeit? Oder doch das Liebevolle – und eine satte Portion Humor, angesichts der vielen Dinge, die so gar nicht nach Plan laufen? Ein Geheimnis, das ergründet werden will. Wobei Maggie Smith, was ihre eigene Person angeht, ganz ähnlich operiert. Ihr ist es schon gelungen, ihr Leben in einem einzigen Satz zusammenzufassen.

Man ging zur Schule, man wollte schauspielern, man fing an zu schauspielern, und man schauspielert immer noch. Maggie Smith, Schauspielerin

Hört sich erschreckend gleichbleibend an. Nur ist die Karriere von Smith alles andere als selbstverständlich. Während viele ihrer Kolleginnen klagen, es gäbe für ältere Schauspielerinnen keine Rollen – sie bekommt sie. Und nicht nur das, sie wird gefeiert. Für ihre Minerva McGonagall in den "Harry Potter"-Filmen, für ihre Darbietung in der Fernsehserie plus Film "Downton Abbey". Dessen Erfinder und Drehbuchautor Julian Fellowes sagte einmal:

Ich schreibe gern für Maggie, mit ihr werden meine Zeilen immer lustiger, als ich sie geschrieben habe. Das ist der Traum jedes Autors. Julian Fellowes, "Downton Abbey"-Erfinder und Drehbuchautor

Szene aus dem Film "Downton Abbey", der 2019 in die Kinos kam und die gleichnamige Serie fortführt. Der Film spielt im Jahr 1927 und handelt vom Besuch des britischen Königspaares im Haus der Crawleys. Bildrechte: imago images/Prod.DB

Oscar-Preisträgerin mit spätem Star-Rummel

Im Jahr 1979 gewinnt Maggie Smith den Oscar als beste Nebendarstellerin mit "Das verrückte California-Hotel". Bildrechte: dpa Man könnte sogar zu dem irrtümlichen Schluss geraten, nie gab es bessere Zeiten für die in Ilford, Essex geborene Schauspielerin. Gut, der Star-Rummel ist neu, aber anerkannt ist sie längst. In den 60ern steht sie mit Laurence Olivier auf der Bühne, mit den Filmen "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" von 1969 und "Das verrückte California-Hotel" von 1978 holt sie sich den Oscar.



Das sei für sie eine entsetzliche Erfahrung gewesen, erzählte Smith einst. Da man vorher nicht wisse, wer den Oscar bekomme. "Die vielen Kameras tasten die Gesichter der Darsteller ab, die da völlig verzweifelt sitzen und nicht wissen, was kommt. In den USA bedeutet der Oscar ja auch viel mehr als bei uns."

Der Wunsch: Mehr Herausforderungen

Heute also wird Maggie Smith 85. Was soll man ihr wünschen? Vielleicht doch gute Filmrollen. Denn bei allem Erfolg mit "Downton Abbey" wie mit "Harry Potter": Echte Herausforderungen seien das für sie nicht gewesen. Sie hätte nicht wirklich das Gefühl gehabt, darin zu schauspielern.