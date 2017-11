AC/DC-Mitbegründer Malcolm Young ist tot

Malcolm Young Bildrechte: IMAGO

Schon 2014 hatte hatte Young angekündigt, nach einer Pause nicht mehr zu AC/DC zurück zu kehren. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme des damals 61-Jährigen, Young litt an Demenz, Lungenkrebs und an einer Herzschwäche. Mit Stevie Young, dem Neffen von Young, fanden AC/DC einen neuen Gitarristen. Mit ihm nahmen sie auch das 15. Studioalbum "Rock Or Bust" auf.



Malcolm Young hatte die legendäre Hardrockband AC/DC 1973 mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Angus in Sydney gegründet. Beide wurden eigentlich im schottischen Glasgow geboren, doch die Familie wanderte aus, als Malcolm zehn war. Bald bekam er seine legendäre Gretsch-Gitarre geschenkt, und der Rest ist Geschichte: AC/DC verkauften mehr als 200 Millionen Platten weltweit.