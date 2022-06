"Freischaffende tendieren dazu, eher nicht für sich kämpfen zu wollen", stellt Nancy Gibson fest, die Leiterin der Städtischen Chemnitzer Musikschule. Eher resignierten sie, suchten sich schlimmstenfalls andere Berufe, organisierten sich zu wenig. Gibson beobachtet einen Schwund an Musikpädagogen, am "verheerendsten" im Grundschulprogramm "Jedem Kind ein Instrument". Wer tut sich den großen Aufwand und kaum erstattete Fahrtkosten für 28 Euro Stundenhonorar schon an? "Das System motiviert junge Absolventen der Musikhochschulen nicht", beklagt sie. Nach Marktgesetzen müssten für die knappen Lehrkräfte eigentlich die Honorare steigen, was sie aber nicht tun.