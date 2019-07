Nachruf Manfred Uhlig war ein Meister des verbindlichen Spottes

Manfred Uhlig während einer Vorstellung aus dem "Pfeffermühlen"-Programm "Rührt Euch!" von 1956 Bildrechte: dpa

An ammenhaften Gesten hat es in der DDR nie gefehlt. Zumal in der Unterhaltung. Bei jeder modischen Pose und jedem Scherz wurde sofort die Glaubensfrage gestellt. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass Manfred Uhlig trotz aller Fernseherfolge beim Radio blieb und mit der Sendung "Alte Liebe rostet nicht" bei Radio DDR I zur Hörfunklegende wurde. Ein besonderer Moment in der Sendung waren Uhligs Erklärungen für Städtenamen. Zusammen mit Günter Hansel besuchte er Städte und Ortschaften von Sonneberg bis Binz, um vor Ort in einer Unterhaltungssendung Land und Leute mit allen Besonderheiten zu präsentieren. Das geschah ebenso heiter und gelassen wie auch informativ.



"Alte Liebe rostet nicht" gehört zu den Sendungen mit dem längsten Bestand in der deutschen Rundfunkgeschichte. Fast 25 Jahre wurden insgesamt 289 Sendungen ausgestrahlt. Schluss war dann 1992, in einer Zeit, in der reflexartig alles neu gemacht werden musste. Dass er die 300 nicht geschafft hat, war für Uhlig eine unerledigte Sache. Ein runder Abschluss war ihm nicht gegönnt. Sonst aber konnte er über seine "Alte Liebe …" ohne Ende Geschichten erzählen. Und die waren unübertroffen.



Beim Erinnern und Geschichtenerzählen blühte er auf. Da war sofort alles parat, was einen grandiosen Unterhalter ausmacht. Er wusste die Begebenheiten zu drehen und zu wenden, bis sie sich überraschend und heiter, wie gerade erlebt, erzählen ließen. Er konnte im Gespräch staunen, lachen und schimpfen, als sei für ihn überall Bühne.