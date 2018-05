Gerade ist ein Manifest erschienen mit dem Titel "Der Mensch ist keine Maschine". Es ist ein Rundumschlag gegen die potenziellen Gefahren der digitalen Welt. Es warnt vor einer "totalitären Durchdringung der Gesellschaft". Diese Gefahr, so die Überzeugung der Initiatoren, lauere in digitalen Techniken, in den Verführungen durch das Internet und der Ideologie des Bioroboters.



In dem Text ist die Rede von Menschen, die Suchtpotenzial erliegen, von verführerischen Internetportalen und Plattformen, die menschliche Beziehungen gestalten und den berüchtigten Filterblasen im Netz, die den Diskurs erschweren, wenn nicht sogar entzivilisieren. Ordne sich der Mensch dieser Entwicklung unter, seien Freiheit und Menschenwürde in Gefahr, davon sind die Unterzeichner überzeugt.