Arbeit mit Dresdner Sinfonikern Wie Komponist Marc Sinan trotz Lockdown kreativ ist

Den Komponisten und Gitarristen Marc Sinan trifft der aktuelle Kultur-Lockdown persönlich-emotional nicht so hart. Er sagte MDR KULTUR: Ihm fehle die Kunst nicht, weil er sie jeden Tag praktiziere. Dies sei ein unglaubliches Privileg, so Marc Sinan: "Ich war gestern im Studio. Ich kann in unserer Halle, in der wir Installationen aufbauen, das Verhältnis von quadrophonen Aufnahmen zueinander alleine gestalten."

Denn auch seine Projekte sind natürlich vom aktuellen Lockdown betroffen. So sollte Anfang Dezember die Inszenierung "Endless Pleasures – Survival" ihre Premiere in Berlin feiern, Mitte des Monats dann in den Deutschen Werkstätten Hellerau aufgeführt werden. Für das Projekt arbeitet der Berliner Musiker einmal mehr mit den Dresdner Sinfonikern zusammen. Das Stück verhandelt, den Orpheus-Mythos aufgreifend, die Frage, wie sich verschiedene Kulturen zu der Idee verhalten, dass Liebe stärker sein kann als der Tod. Doch auch diese Produktion musste abgesagt werden. Mark Sinan kündigte bei MDR KULTUR an, dass die Premiere am 21. April 2021 nachgeholt wird.