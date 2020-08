Der Dämon, der in Marcel Beyers Gedichtband "Dämonenräumdienst" am deutlichsten auszumachen ist und deshalb auch zunächst mal am einfachsten zu stellen ist, das ist die Dummheit. Die Bereitschaft, auf öffentlich ausgestellte Posen und schlichte ideologische Muster reinzufallen. Wenn sich Menschen darin genügen, ihren Affekten zu folgen, anstatt es auf sich zu nehmen, auch die Kompliziertheit der Verhältnisse anzunehmen. Darauf antwortet Marcel Beyer als Dichter, indem er alles mit allem verschaltet und eben zeigt, wie alles im Fluss ist, sich verwandelt und nur so, in Bewegung, auch zu verstehen ist.