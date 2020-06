Marcel Reich-Ranicki

Sollte ich mit zwei Namen andeuten, was ich als Deutschtum in unserem Jahrhundert verstehe, dann antworte ich, ohne zu zögern: Deutschland, das sind in meinen Augen Adolf Hitler und Thomas Mann.

Geboren wird er in Włocławek an der Weichsel. Der Vater ist Pole, die Mutter Deutsche, beide sind Juden. Wohin gehört man da? In der Schule fühlt er sich als Außenseiter, zuerst in Polen, dann ab 1929 in Deutschland. Reich-Ranicki erzählt: "'Mein Sohn ist Jude und Pole. Wie wird er in Ihrer Schule behandelt werden?', fragte meine Mutter den Direktor des Fichte-Gymnasiums in Berlin Wilmersdorf. Es war im Winter 1935."