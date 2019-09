Dystopie "Die Zeuginnen" – Margaret Atwoods Fortsetzung von "Der Report der Magd"

Hauptinhalt

1985 veröffentlichte die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood "The Handmaid's Tale" ("Der Report der Magd"). Volker Schlöndorff verfilmte den Stoff 1990, 2000 kam eine Oper heraus und vor drei Jahren erweckte eine amerikanische Fernsehserie, mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle, die Geschichte wieder zum Leben. Der jetzt bald 80-jährigen Schriftstellerin hat es gefallen, noch einmal in den Staat Gilead zurückzukehren und eine Fortsetzung zu schreiben: "The Testaments" ("Die Zeuginnen"). Der Roman, den Atwood im Oktober auch auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen wird, steht auf der Shortlist für den Booker Prize 2019.

von Ulrike Sárkány, MDR KULTUR-Literaturkritikerin