Leicht fällt Margaret Mitchell das Schreiben nicht. Für sie ist es Schwerstarbeit, wie sie selbst sagte: "Eine Nacht nach der anderen habe ich mir um die Ohren geschlagen und was ist dabei herausgekommen? Zwei Seiten. Und dann, nachdem sie fertig waren, habe ich sie so lange überarbeitet, bis nur noch sechs Zeilen davon übrig waren. Dann ging es von vorn los." Bis 1929 ist trotzdem schon viel geschafft. Aber bevor das Buch tatsächlich das Licht der Welt erblickt, verstreichen noch Jahre. Durchsehen, korrigieren, Fakten checken, überarbeiten, hinzu kommt, dass Margaret Mitchell nicht weiß, ob das, was sie aufs Papier bringt etwas taugt – und ob es überhaupt veröffentlicht werden sollte.

Die Veröffentlichung von "Vom Winde verweht" ist dann eine Geschichte für sich: Der Lektor Harold Latham kommt auf der Suche nach Autoren nach Atlanta. Ganz gezielt wendet er sich an Margaret Mitchell, ob sie nicht ein Manuskript für ihn habe. Er habe da einen Tipp bekommen. Die Autorin bestreitet das, mehrfach, um schließlich später in sein Hotel zu stürzen und ihm dort einen riesigen Manuskriptstapel in die Hand zu drücken: "Nehmen Sie das verdammte Zeug, bevor ich es mir anders überlege." Schon am nächsten Tag will Margaret Mitchell das "verdammte Zeug" zurück. In ihren Augen ist es wertlos, Latham könne es kaum für misslungener halten als sie selbst. Nur ist die werdende Bestseller-Autorin da an den Falschen geraten. Der Lektor ahnt sehr wohl, welchen Schatz er da in den Händen hält. Bereits ein Jahr nach Veröffentlichung wird Mitchell für ihr Werk mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.