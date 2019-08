Die Leipzigerin Fotografin Margret Hoppe widmet sich in ihrer Serie "Unterbelichtete Moderne" den Bauwerken dieser Epoche zu Beginn des 20. Jahrhunderts, beispielsweise dem Bauhaus. Sie lichtet die Gebäude dabei bewusst dunkler ab. Als Grund erläutert Hoppe: "Wenn ein Bild unterbelichtet ist, ist es eigentlich zu dunkel, und in dem Sinne habe ich den Titel für die Arbeit auch gewählt, weil ich Gebäude fotografiert habe, die unterbelichtet sind in dem Sinne, dass sie in der Geschichte des Bauhauses oder der Moderne eigentlich noch im Dunklen standen." Abgebildet hat sie so beispielsweise Hans Scharouns Wohnhaus für den Unternehmer Fritz Schminke im östlichen Löbau oder die Bauten des Geraer Architekten Thilo Schoder, der parallel zum Bauhaus arbeitete.

Noch heute fotografiert Hoppe analog, mit echtem Film, was vielleicht auch einen Grund in der Vergangenheit hat. So erläutert sie: "Ich hatte schon relativ klein eine Kamera gehabt, eine Praktica. Und mit meinem Bruder, der acht Jahre älter ist, standen wir immer in der Dunkelkammer und haben Fotos entwickelt. Ich bin damit aufgewachsen und das ist tatsächlich was, was ich immer noch liebe, den Geruch von Chemie und das plötzliche Auftauchen des Bildes in der Entwicklerschale."